Les collectivités invitées à doper la création par la commande publique

Publié le 05/11/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Musée d'art moderne de Nice © saiko3p-adobestock

Dans le cadre du volet « culture » du plan de relance, l’Etat orchestrera, en 2021 et 2022, une campagne de commandes publiques artistiques en lien avec les collectivités. Toutes les modalités ne sont pas encore arrêtées, mais la ministre de la Culture Roselyne Bachelot en a d’ores et déjà révélé les grandes lignes devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale.

