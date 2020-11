La nouvelle ADCF veut être au rendez-vous de la reprise

Institutions

Désormais présidée par Sébastien Martin (LR), l’Assemblée des communautés de France plaide pour des contrats de relance au plus près des bassins de vie.

La mention des intercommunalités dans la déclaration présidentielle du 28 octobre sur le reconfinement n’est pas passée inaperçue du côté de l’Assemblée des communautés de France (ADCF). Pour l’association, qui a tissé un lien privilégié avec le pouvoir, c’est une consécration.

Ses nouveaux dirigeants, désignés le 5 novembre, entendent maintenant transformer l’essai. Le mot d’ordre du désormais président de l’ADCF, le patron LR du Grand Chalon, Sébastien Martin ? « Relance, relance, relance ! » Dans une résolution prise à l’issue de son assemblée générale, l’association souligne « l’urgence de la reprise » après trois trimestres de commande publique en chute libre (-22% par rapport à 2019) ».

Elle encourage ses adhérentes à préparer un plan de relance, ce qu’une majorité a déjà fait. L’ADCF les incite aussi à jouer un rôle actif au sein des instances de coordination. Des structures qui seront mises en place au niveaux départemental et régional pour la territorialisation de France Relance.

Satisfecit gouvernemental

Et la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, de se féliciter dans une intervention juste après l’assemblée générale de l’association : « Nos concitoyens savent que les intercommunalités sont au cœur des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. »

Nul besoin, dans ces conditions, d’un « big-bang institutionnel ». A l’instar de Sébastien Martin, le président délégué Sébastien Miossec (PS, Quimperlé Communauté) et la première vice-présidente Virginie Carolo (Divers droite, Caux-Vallée de Seine) de l’ADCF considèrent que « beaucoup de sujets ne relèvent pas de la loi, ni même du décret ». L’heure est à « la biodiversité territoriale ». Un credo que partage Jacqueline Gourault. Il constituera même, promet-elle, la pierre angulaire du projet de loi 3D comme décentralisation, déconcentration et différenciation. Un texte qui a fait l’objet d’une réunion de travail entre la ministre et le Premier ministre ce 5 novembre.

Les contrats de plan en ligne de mire

Jacqueline Gourault a par ailleurs promis que l’Etat mettrait la pédale douce sur les appels à projet, rejetés par une majorité d’élus de l’ADCF. Elle a aussi répondu positivement à une demande récurrente de l’association. Les futurs contrats de plan Etat-région mettront fin à la logique sectorielle qui a longtemps prévalu du côté du pouvoir. A la place : une démarche plus transversale, s’est engagée la ministre.

Jacqueline Gourault n’a, en revanche dit mot d’une demande de l’ADCF pour la nouvelle mandature : la transformation des établissements publics territoriaux du Grand Paris en intercommunalités de plein exercice.

Le casting 2020 de l’ADCF Président : Sébastien Martin (Grand Chalon)

Président délégué : Sébastien Miossec (Quimperlé communauté)

Première vice-présidente : Virginie Carolo (Caux Seine agglo)

Trésorière : Catherine Louis (communauté Forêts, Seine et Suzon)

Secrétaire national et président de la commission institutions, décentralisation et pouvoirs locaux : Charles-Eric Lemaignen (Orléans métropole)

Secrétaire national et président de la commission développement économique et enseignement supérieur : Laurent Trogrlic (Bassin de Pompey)

Vice-président et président de la commission ressources humaines et administration : Gil Averous (Châteauroux métropole)

Vice-président et président de la commission finances et fiscalité : Boris Ravignon (Ardenne métropole)

Vice-président et président de la commission transitions écologiques : Jean Rervereault (Grand Angoulême)

Vice-présidente et présidente de la commission cohésion sociale : Anne Terlez (Seine-Eure agglo)

Vice-président et président de la commission aménagement du territoire : Patrice Vergriete (communauté de Dunkerque)

Président de la commission culture : Christophe Degruelle (Blois Agglopolys)

Président de la commission numérique : Jacques Oberti (SICOVAL)

Présidente de la commission enseignement supérieur : Catherine Vautrin (Grand Reims)