Concours : quelle organisation jusqu’à début décembre?

Concours

Publié le 06/11/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Maintien en présentiel des oraux pour les agents de catégorie A+ , report du concours d’attaché territorial...Le point sur l'organisation des concours durant ce deuxième confinement.

Le deuxième confinement ne modifie pas le calendrier des concours. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) maintient les dates prévues sur site des oraux d’admission aux concours A+ de la fonction publique territoriale, à savoir ceux de conservateur territorial de bibliothèque, de conservateur territorial du patrimoine, d’administrateur territorial et d’ingénieur en chef territorial. L’Inet l’a précisé le 2 novembre.

Les candidats peuvent se déplacer en se munissant d’une attestation dérogatoire et de leur convocation comme justificatif. Quant aux organisateurs, ils doivent désigner un référent Covid-19. A noter que les préparations aux oraux des concours et examens professionnels A+ sont également maintenues.

Jurys en visioconférence

Il sera possible de recourir à la visioconférence pour les membres des jurys de ces quatre concours (conservateur de bibliothèques et du patrimoine, ingénieur en chef, administrateur territorial) et pour les examinateurs (examen professionnel d’administrateur et d’ingénieur en chef).

La « visioconférence, audioconférence et moyens de communication électronique » sont également autorisés pour les délibérations et réunions d’admissions des jurys, prévoit l’arrêté du 29 octobre 2020 pris par le président du CNFPT, François Deluga.

Report du concours d’attaché

La fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) a pour sa part fait savoir le 3 novembre que le concours d’attaché territorial prévu le 19 novembre était reporté. Près de 31 400 personnes s’étaient inscrites à cette session.

Raisons de ce report ? La nécessité de préserver la « sécurité sanitaire des candidats », notamment pour les plus vulnérables d’entre eux et de limiter les déplacements sur le territoire. Mais également les difficultés logistiques liées aux consignes sanitaires : restriction des capacités d’accueil des grands centres d’examens, désengagement de plusieurs parcs d’exposition à la suite du confinement, risques avérés de fermetures supplémentaires de sites importants.

Pour ce qui concerne les concours de catégorie B et C, les CDG « maintiennent au maximum le déroulement de leurs opérations en cours avec l’application d’un protocole sanitaire renforcé, dans la limite des contraintes extérieures d’organisation imposées par les circonstances ».