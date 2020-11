Quand le Covid amplifie les inégalités face au numérique

Doc utile

Publié le 05/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez

Le sociologue Jean-François Lucas s’est penché sur la manière dont l’épidémie de Covid-19 a réactivé ou amplifié des inégalités sociales liées au numérique. Il propose des pistes d’action pour faire de l'inclusion numérique une politique publique prioritaire.

Faire de l’accès à Internet à un bon débit depuis le domicile un service universel, trouver des solutions solidaires pour permettre aux ménages plus fragiles de s’équiper, quadrupler les fonds alloués à la politique publique de l’inclusion numérique et la proclamer « priorité nationale et service d’intérêt économique général »… Le rapport « la Covid-19, accélératrice et amplificatrice des fractures numériques », rédigé par le docteur en sociologie Jean-François Lucas, chercheur affilié au laboratoire de sociologue urbaine (Lasur) de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, enseignant à Sciences Po et qui travaille pour le cabinet d’études Chronos, invite les pouvoirs publics à passer des discours aux actes, et à mettre les moyens en cohérence avec les ambitions affichées, notamment dans le cadre du plan de relance de septembre 2020.

Urgence

Publié par la Chaire « Digital, gouvernance et souveraineté » de Sciences Po, ce document de 24 pages appelle à un « plan d’urgence de l’inclusion numérique, car la période de confinement a montré à quel point le numérique peut être un facteur d’exclusion sociale. »

« Au regard de la situation sanitaire, économique et sociale actuelle, à l’heure où certains territoires vivent au rythme d’un couvre-feu, il y a donc urgence à doter les ambitions affichées depuis plusieurs dizaines d’années de moyens suffisants pour faire du numérique un outil d’inclusion pour tous », alerte Jean-François Lucas.

« Crash test »

Le sociologue s’appuie sur les pistes d’action de différentes entités et rapports pour formuler des recommandations ; renforcer l’accès à Internet au domicile (à un débit satisfaisant), aider les ménages à s’équiper, intensifier et structurer le champ de la médiation numérique, tout en veillant à ce que l’offre ne devienne pas trop « complexe et illisible pour les personnes concernées ».

Enfin, tout comme y invite le Sénat, il préconise d’au moins quadrupler les moyens alloués à cette politique publique (un milliard, contre les 250 millions d’euros figurant dans le plan de relance). Et ce à un moment où « la crise liée au COVID-19, et le confinement en particulier, peut être vue comme un crash test de la capacité de résilience de notre société. »