Publié le 10/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Après plus de vingt ans de carrière à l’université de Poitiers, Olivier Bouba-Olga est actuellement en détachement au sein du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Une belle prise pour la région, qui le place à la tête du nouveau service « études et prospective » du pôle « Datar ». Economiste, auteur de travaux prolifiques sur les dynamiques territoriales, l’économie de l’innovation et l’analyse du développement économique local, il est notamment l’auteur de « Dynamiques territoriales – Eloge de la diversité » (éd. Atlantique, 2017).

Avec le sociologue Michel Grossetti, il a contribué à alimenter la réflexion autour de la mythologie baptisée « Came », dont il faudrait se désintoxiquer. Selon ce discours, avec le jeu de la mondialisation, seules les métropoles seraient des territoires capables de produire des richesses. Une vision qui conduit, au fond, à légitimer des inégalités sociospatiales et une mise en concurrence des territoires, donc des gagnants et des perdants.

Comme il nous l’explique, ce discours normatif semble avoir pris du plomb dans l’aile depuis la crise des « gilets jaunes » et, tout dernièrement, avec la crise sanitaire, même s’il est encore trop tôt pour ...