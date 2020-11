Louis Nègre réélu à la présidence du Gart

Transports

L'assemblée générale du Groupement des autorités concédantes qui s'est tenue le 4 novembre a renouvelé Louis Nègre à son poste de président. Elle a également procédé à l'élection de son conseil d'administration dans lequel on note l'arrivée de nouveaux élus écologistes.

Le Groupement des autorités concédantes (Gart) a tenu son assemblée générale le 4 novembre au cours de laquelle a été réélu Louis Nègre au poste de président. Maire de Cagnes-sur-Mer et président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur, l’élu occupe cette fonction depuis 2014. « Je tenais à vous remercier pour cette confiance renouvelée. L’avenir de notre pays passe nécessairement par le développement de nos réseaux de transport. Avec l’ensemble des élus du Conseil d’administration et des adhérents du Gart, nous poursuivrons nos actions dans ce sens », a déclaré Louis Nègre à l’issue de son élection.

A cette occasion a été également élu le nouveau conseil d’administration du Gart, qui est composé de 48 administrateurs, dont 27 nouveaux élus :

– 3 représentants des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de moins de 100 000 habitants ;

– 23 représentants des AOM comprises entre 100 000 et 300 000 habitants ;

– 10 représentants des AOM de plus de 300 000 habitants ;

– 2 représentants des départements ;

– 10 représentants des régions.

Chaque représentant est élu pour un mandat de trois ans.

L’arrivée de nouveaux élus écologistes

Pour tenir compte des résultats politiques des dernières élections municipales et mieux coller aux différentes forces politiques présentes dans l’Hexagone, plusieurs nouveaux élus écologistes ont fait leur entrée, notamment Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole ou encore Bruno Bernard président de la Métropole de Lyon. A l’inverse, on note le départ de Roland Ries, président du GART de 2008 à 2014 et premier vice-président de 2014 à 2020.

Les nouveaux administrateurs se réuniront lors du premier Conseil d’administration de la mandature, le 25 novembre 2020. À cette occasion, le premier vice-président, le deuxième vice-président ainsi que le trésorier et le trésorier adjoint seront notamment désignés.

Le financement des transports inquiète toujours autant

Sans nul doute, le sujet principal dont va devoir s’occuper Louis Nègre concerne la crise financière des transports publics locaux. Le Gart ainsi que l’ADCF et France urbaine s’en sont d’ailleurs alarmés dans un courrier du 3 novembre au Premier ministre, constatant l’absence de mesures dans le 4e projet de loi de finances rectificatif.

Les associations appellent l’Etat à mettre en place une double compensation, comme il l’a fait pour Ile-de-France Mobilités et quelques syndicats mixtes de transports. Tout d’abord pour compenser « la baisse de versement mobilité due à l’effet du chômage partiel pour toutes les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), quel que soit le mode de gouvernance, selon les modalités de calcul prévues pour l’Île‐de‐France (prise en compte des évolutions de taux). Mais aussi une « compensation réelle des pertes de recettes pour toutes les AOM », en précisant qu’un « dispositif d’avances remboursables serait insuffisant et peu efficient, l’enjeu n’est pas tant de disposer de recettes d’investissement supplémentaires que de consolider la section de fonctionnement ».

Sans nouvelles mesures de l’Etat, les conséquences pour les AOM seraient graves. Selon le Gart, elles pourraient être dans l’obligation de :

diminuer voire même d’interrompre l’exploitation de certains services de transport ;

reporter le renouvellement du matériel roulant et le processus de décarbonation des flottes de transport public ;

réduire le développement des infrastructures de transport, enjeu majeur pour les fleurons de l’industrie française dans ce domaine et le secteur des travaux publics ;

remettre en cause la pérennité du soutien des autorités organisatrices au report modal des transports individuels vers les transports collectifs, indispensable pour que la France respecte ses objectifs environnementaux.