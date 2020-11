Une campagne d’urgence de recrutement sur les métiers du grand âge

Grand âge

Publié le 05/11/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a exacerbé les besoins et l’urgence des recrutements dans les établissements accueillant les personnes âgées (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), résidences autonomie…) et les services d’aide à domicile pour personnes âgées : tel est le constat d’une circulaire publiée le 4 novembre.

C’est pourquoi elle appelle à la mise en place, par les préfets de région et de départements et les directeurs généraux des agences régionales de santé, sur l’ensemble du territoire, d’une campagne de recrutement d’urgence sur les métiers du grand âge « un métier pour nous », mais en captant tout demandeur d’emploi mais aussi les viviers de professionnels qui ont subi une perte d’emploi dans le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, ou même la sous-traitance en aéronautique … Il faut les « recruter rapidement, notamment sur les métiers en tension d’aides-soignants, d’accompagnants éducatifs et sociaux et d’auxiliaires de vie, ainsi que sur des fonctions d’aide à la personne, dans les EHPAD, résidences autonomie et services à domicile ».

Pour ce faire, une organisation locale doit s’organiser en s’appuyant sur le service public de l’emploi qui devra permettre de recenser les besoins de recrutements (par un contact direct avec les employeurs), d’identifier les viviers potentiels pour y répondre et de formaliser les modalités concrètes d’accompagnement vers l’emploi : emplois directs, alternance, contrats aidés (notamment les parcours emplois compétences particulièrement adaptés pour un secteur offrant de nombreuses perspectives professionnelles) ou formations rapides permettant ensuite un accès à l’emploi.

Un suivi devra être assuré avant le 15 novembre (campagneurgenceautonomie@sante.gouv.fr) des dispositions prises pour la mise en œuvre de cette campagne de recrutement.