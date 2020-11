Déserts médicaux : une nouvelle carte veut rouvrir le débat

Santé

En cette période de crise sanitaire, l'accès à la santé reste une difficulté pour de nombreux citoyens. Une nouvelle cartographie des déserts médicaux vient ajouter de l'eau à un moulin déjà bien fourni.

Le Guide Santé dévoile ce 5 novembre une cartographie de la France qui présente, selon des critères choisis, les déserts médicaux. Le site privé de santé publique s’est basé sur les données de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), notamment l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) au médecin, qui s’exprime en nombre de consultations accessibles par an par habitant.

Cet indicateur avait permis de redéfinir les déserts médicaux en novembre 2017.

Mais le Guide Santé a ajouté deux autres critères. « Est un désert médical, une zone qui cumule les trois difficultés suivantes : l’APL aux médecins généralistes est inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant ; la première pharmacie est située à plus de 10 minutes de trajet motorisé ; et le premier établissement de soins d’urgence est situé à plus de 30 minutes de trajet motorisé », explique la méthodologie de l’étude.

« Pas de déserts stricto sensu »

Le résultat est logique : pour l’entreprise, seuls 12% des Français vivent dans un désert médical. Et en regardant la carte au niveau régional, la situation semble idyllique avec seulement du vert ! Il faut zoomer au niveau des communes pour voir apparaître les difficultés :

« Nous assumons totalement le choix de cette définition mais sommes prêts à la discussion », explique le Dr Jean-Pascal Del Bano, co-fondateur du Guide Santé. Pour lui, les médecins sont là, sur le terrain. « Il n’y a pas de déserts médicaux stricto sensu, mais il existe des délais d’attente pour avoir accès à un médecin. »

Carte non dynamique

Il faut donc parler « d’inégalités d’accès aux soins », indique-t-il. Mais quand vous avez appelé 4 médecins généralistes qui refusent de vous donner un rendez-vous car ils ont déjà trop de patients, ou que le spécialiste contacté ne propose un rendez-vous qu’un an plus tard, difficile pour des habitants ou des élus locaux d’accepter que la situation n’est pas celle d’un désert médical…

D’autant que le Dr Del Bano le reconnaît, « la carte représente un instant T, elle n’est pas dynamique même si nous prévoyons de la mettre régulièrement à jour ». Or, dans de nombreux territoires, l’âge des praticiens – notamment des généralistes mais aussi de médecins dans certaines spécialités – est un souci car les départs en retraite vont se multiplier dans les années à venir.

« Des zones fragiles aujourd’hui risquent d’être très fragiles rapidement », admet-il.

Des solutions classiques

Au-delà de la carte, le Guide propose une série de solutions aux difficultés, qui restent très classiques : l’exercice regroupé, via notamment des maisons pluridisciplinaires ; la télémédecine ; les infirmières en pratique avancée ou encore les mesures incitatives pour l’installation des médecins dans les zones sous-dotées. Des mesures toutes déjà plus ou moins testées, avec des résultats divers.

