Collectivités et agents frileux sur le télétravail à temps plein

Organisation du travail

Publié le 05/11/2020 • Par Claire Boulland Guillaume Doyen • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Comment les collectivités appliquent la consigne des cinq jours de télétravail ? Quand ce n'est pas perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.

« Comme dans les entreprises, le #télétravail partout où il est possible doit être la règle dans nos administrations. Il est en forte progression », twittait la ministre de la Transformation et de la fonctions publiques, mercredi 4 novembre. Renvoyant agents, employeurs, « dans l’État comme dans les collectivités », vers un guide réalisé par la DGAFP et publié mi-octobre.

Comme dans les entreprises, le #teletravail partout où il est possible doit être la règle dans nos administrations. Il est en forte progression. Agents, employeurs, dans l’Etat comme dans les collectivités, ce guide est à votre disposition le renforcer. ⤵️ https://t.co/NIJLQZURTs — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) November 4, 2020

