La brigade à vélo met un coup de frein au fléau du stationnement gênant sur les pistes cyclables

Publié le 13/11/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

A Montpellier, afin de favoriser la politique des mobilités douces, depuis fin août 2020, une brigade à vélo sanctionne les véhicules garés sur les pistes cyclables.

Chiffres-clés Dispositif : deux patrouilles par jour, soit quatre agents mobilisés sur les pistes cyclables (165 kilomètres).

Tous les jours, depuis le 27 août 2020, deux patrouilles à vélo s’élancent sur les pistes cyclables de la ville de Montpellier pour contrôler et verbaliser tout stationnement gênant. Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) chargés de cette mission sont parfois rejoints par un policier municipal qui peut aussi verbaliser les voitures, motos, etc., circulant sans autorisation sur les voies destinées aux bicyclettes, pour certaines partagées avec les bus.

C’est l’une des premières initiatives de la politique de mobilité engagée par la municipalité conduite par Michaël Delafosse, maire et président de la métropole, dans le but d’encourager les déplacements doux à Montpellier, une mesure qui s’ajoute à la gratuité des transports en commun (le week-end, dans un premier temps) et à la densification du réseau de pistes cyclables.

Une initiative sans surcoût

