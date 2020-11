Les territoriaux fiers de leur action pendant la crise même si leur malaise perdure

Baromètre « La Gazette » - MNT Bien-être au travail

Publié le 10/11/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La onzième édition du baromètre bien-être au travail « La Gazette » – MNT souligne le malaise toujours prégnant des agents territoriaux, qui s’inscrit dans une tendance ancrée depuis déjà de nombreuses années. Les conditions de travail jugées peu satisfaisantes n’entament cependant pas un attachement viscéral au service public local.

Chiffres-clés 55 % des sondés ont suivi des actions de bien-être ou de prévention au sein de leur collectivité, mais 4 % seulement pensent qu’elles sont adaptées aux besoins (en baisse de 5 et 4 points respectivement parmi les catégories A et B).

ont suivi des actions de bien-être ou de prévention au sein de leur collectivité, mais 4 % seulement pensent qu’elles sont adaptées aux besoins (en baisse de 5 et 4 points respectivement parmi les catégories A et B). Méthodologie : étude réalisée en ligne pour « LaGazette » et la MNT, du 27août au 27septembre, auprès de 4770agents de collectivités locales ; 21% des répondants travaillent dans une collectivité de 10 000 à 50 000 habitants, 39% travaillent dans la filière de l’administration générale.Etude produite par Infopro Digital études (etudes@infopro-digital.com).

En matière de bien-être, l’année 2020 marque un funeste retour à la « normale ». Après un ralentissement, l’an dernier, de la constante dégradation du niveau ressenti par les territoriaux depuis cinq ans, celle-ci plonge à nouveau : 55 % des sondés estiment que leur bien-être s’est détérioré, soit 5 points de plus qu’en 2019 (voir le graphique n° 1). Tout aussi préoccupant, 11 % seulement d’entre eux font part d’une amélioration. De fait, la fatigue générale demeure élevée – 3,1 sur 5 pour la fatigue nerveuse et 3,9 sur 5 pour celle liée au physique – mais stable, alors que la crise sanitaire et le confinement auraient pu en laisser présager un surcroît encore plus fort.

Pendant le confinement, deux tiers des agents ont télétravaillé, jusqu’à 83 % dans les conseils régionaux. Avec un ressenti très différent selon que l’on se place du point de vue de l’expérience individuelle ou collective. Ainsi, l’organisation de la journée n’a pas posé de problème particulier à 76 % des ...

