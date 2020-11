Les juristes territoriaux soucieux de garder le lien avec les citoyens

RENCONTRES JURIDIQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Publié le 05/11/2020 • Par Brigitte Menguy Gabriel Zignani Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Contexte sanitaire oblige, les rencontres juridiques des collectivités territoriales organisées en distanciel, ces 4 et 5 novembre, par le CNFPT en partenariat avec l’Association des juristes territoriaux, ont mis l’accent sur les liens avec les citoyens. Concertation, pouvoirs de police et commande publique ont été les portes d’entrée pour aider à conserver l’adhésion des citoyens en cette année 2020.

Pas de rencontres physiques cette année pour les juristes territoriaux qui ont pu, malgré le contexte sanitaire et grâce à l’organisation par le CNFPT, en partenariat avec l’Association des juristes territoriaux (ANJT), débattre en distanciel des enjeux juridiques 2020. Grâce à quatre webinaires qui se sont déroulés les 4 et 5 novembre, se sont succédés contenus théoriques et retours d’expériences avec pour principal défi : permettre juridiquement la nécessaire association toujours plus grande de la population locale à la prise de décision publique. Que ce soit en matière de concertation citoyenne, de pouvoirs de police ou de commande publique.

Concertation citoyenne : les outils juridiques existent

Président de l’ANJT, Denis Enjolras a commencé le webinaire consacré à la démocratie participative locale en dressant un panorama des différents outils juridiques mis à disposition des élus locaux et agents territoriaux. Référendum d’initiative partagé, droit de pétition, conseils citoyens, conseils de quartier, conseils de développement… la liste est longue et permet un éventail d’outils différents.

« Sans oublier que tout citoyen peut participer aux assemblées délibérantes de sa collectivité » a précisé le président de l’ANJT.

Mais parler de démocratie participative sans revenir sur l’enquête publique ne pouvait pas satisfaire les juristes territoriaux. Yvon Goutal, avocat spécialiste du droit des collectivités territoriales s’est lancé dans une plaidoirie critique de cette procédure emblématique de la concertation citoyenne. Partielle, inutile, inefficace et ne mobilisant les foules pourraient résumer son propos. Pour autant, l’avocat a su expliquer pourquoi ces attaques récurrentes faites à l’enquête publique pouvaient être parfois fondées et comment elles pouvaient être surmontées. « Il ne faut pas espérer que l’enquête publique permette la co-construction d’un projet, c’est de la concertation citoyenne, rien de moins mais rien de plus ».

Mesures de police : un recours facilité

Alors que la deuxième période de confinement national a de nouveau vu des élus locaux prendre des arrêtés de police, l’atelier intitulé « état d’urgence sanitaire, pouvoirs de police et pouvoirs de police du maire » tombait à pic pour rappeler l’étendue des pouvoirs de police des édiles en temps de crise sanitaire.

Après un rappel introductif sur la désormais célèbre jurisprudence du Conseil d’Etat « Commune de Sceaux » du 17 avril 2020, critiquée pour avoir remis en cause la décentralisation, les pouvoirs de police des maires mais surtout la nécessaire proximité des mesures de police avec les citoyens, l’atelier a donné la parole à Pierre Villeneuve, directeur régional des achats au sein de la préfecture de région Bretagne. Ce dernier a réexpliqué le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour, 6 lois, 63 ordonnances, 798 textes) et a abordé les pouvoirs de police sanitaire du maire qui en découlent. « La portée de la loi du 23 mars 2020 était déjà annoncée bien avant la décision du 17 avril : le Conseil d’Etat, en matière de santé, notamment environnementale, ou en matière de précaution et d’exposition à un risque, s’est toujours prononcé pour une compétence appartenant à l’Etat. »

« Dans les prochains contentieux, ce qui me parait intéressant, c’est la notion de « produits essentiels » : le Conseil d’Etat devra se prononcer sur cette question », continue-t-il en faisant référence aux arrêtés municipaux pris récemment pour autoriser l’ouverture de certains commerces de proximité, en totale contradiction avec le décret du 29 octobre.

Enfin, « l’enjeu, demain, sera de savoir si cet état d’urgence sanitaire a réellement vocation à être intégré dans le droit commun ; c’est la consécration d’un régime d’exception comme un régime de droit commun : cela signifie que, au nom de l’état d’urgence sanitaire, le recours à des mesures privatives de libertés individuelles sera plus aisé… » Un casse-tête pour les juristes territoriaux soucieux aussi de garantir aux citoyens l’effectivité de leurs droits.

Achat public durable : beaucoup d’attentes

Le webinaire de jeudi 5 novembre au matin était consacré au développement durable dans la commande publique. « Une matière devenue centrale des préoccupations citoyennes » selon Cyril Coupé, avocat au sein du cabinet Goutal, qui était au micro tout au long de cette matinée.

Il a commencé par rappeler qu’un achat durable, « c’est un achat socialement équitable, un achat écologiquement tolérable, mais aussi un achat économiquement efficace. Le côté économique n’est pas mis de côté. » Trois piliers auxquels il a fait référence tout au long de son intervention, car ils sont à la base de la réglementation et de la jurisprudence en la matière.

Il est ensuite revenu sur l’ensemble des règles qui commandent les ambitions sociales et environnementales dans la commande publique. Il en a profité pour faire un point sur deux sujets d’actualité. Le premier, c’est la montée en puissance de « la consultation préalable » (lire sourcing, ndlr). Pour lui, « s’il y a bien un domaine où il faut en faire, c’est lorsque l’acheteur veut intégrer une clause sociale, car il va falloir faire en sorte de structurer les appels d’offre de sorte à ce que les structures concernées puissent y répondre. »

Le second, c’est le retour du localisme, « même s’il a toujours existé. » Il a expliqué durant la matinée que même en période de crise, « on ne peut pas faire n’importe quoi avec les règles de la commande publique. La commission européenne a bien précisé qu’il fallait s’adapter dans le cadre de la réglementation. Tout est une question d’équilibre. Surtout, le local n’est pas forcément durable, même si ça peut paraître contre-intuitif. Il suffit que l’entreprise ne soit pas dans cette dynamique. »