Emmanuelle Cosse, nouvelle présidente de l’Union sociale pour l’habitat

Publié le 04/11/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Réunie le 4 novembre, l'assemblée générale de l'Union sociale pour l'habitat a élu comme présidente l'ancienne ministre du logement Emmanuelle Cosse. Elle prend la suite de Jean-Louis Dumont, qui a assuré ce mandat de 2012 à 2020.

Mis à part l’intérim assuré par Marie-Noëlle Lienemann en 2012, c’est la première fois que l’Union sociale pour l’habitat – qui réunit les cinq familles HLM que sont la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (OPH), la Fédération des Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), la Fédération des Coop’Hlm, Procivis UES-AP, la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social (FNAR) – élit à sa tête une femme. Emmanuelle Cosse est présidente de Coalia Habitat depuis février 2019, acteur majeur du logement accompagné. Elle était opposée à Marcel Rogemont, le président de la Fédération des offices publics de l’habitat depuis décembre 2018.

Ancienne secrétaire nationale d’Europe Ecologie les Verts, elle est une fine connaisseuse du secteur du logement, puisqu’elle a été vice-présidente du conseil régional d’Ile-de-France en charge du logement de 2010 à 2015, et surtout ministre du Logement et de l’habitat durable de février 2016 à mai 2017.

En tant que ministre du logement, elle a notamment porté le projet de loi Egalité et citoyenneté, qui contient de nombreuses mesures pour renforcer la mixité sociale dans le logement, et réformer les attributions de logements sociaux. Elle a aussi été très moteur sur le dossier de la rénovation thermique des logements.

« Aujourd’hui, plus de deux millions de familles sont en attente d’un logement social, et on peut malheureusement penser que la dégradation de la situation économique et donc sociale aura un impact sur la demande de logements sociaux. Cette urgence sociale dans laquelle se trouve une partie croissante de la population doit être notre boussole, collectivement. », déclare Emmanuelle Cosse. Parmi les dossiers qui l’attendent, elle devra aussi monter au créneau pour défendre le mouvement HLM face à la mise en oeuvre de la réduction de loyer de solidarité (RLS), qui compense la baisse des aides personnelles au logement pour les locataires. La réforme d’Action Logement qui s’annonce devrait aussi mobiliser le mouvement HLM dans les prochains mois, ainsi que la mise en oeuvre du plan de relance sur le volet rénovation thermique des logements.