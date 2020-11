Accueil

Les bibliothécaires tiraillés entre continuité du service et sécurité sanitaire

Publié le 04/11/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© tyler-olson-adobestock

L'Association des bibliothécaires de France (ABF) s'est prononcée le 3 novembre sur les modalités du deuxième confinement. Dans l'attente de rendez-vous à venir avec les autres associations professionnelles et les services de l'Etat, l'ABF avance essentiellement quelques mises en garde, contre l'apparente facilité du « click and collect » et la vision tronquée des bibliothèques qu'induit cette solution.