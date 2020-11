Un quatrième budget rectificatif pour finir l’année

PLFR4

Publié le 04/11/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le projet de loi de finances rectificative 4 pour 2020 (PLFR4) pour soutenir les entreprises dans le cadre du reconfinement à cause du Covid-19 prévoit 20 milliards d'euros supplémentaires d'aides exceptionnelles. Comme annoncé, un volet intègre des avances remboursables pour couvrir les pertes d'Ile-de-France Mobilités et des autorités organisatrices de mobilité (AOM) de province.

Et de quatre ! Pour faire face aux conséquences économiques et sociales du reconfinement liée au Covid-19, le gouvernement a présenté en conseil des ministres, ce mercredi 4 novembre, le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 depuis le début de l’épidémie. Le PLFR4 confirme l’aide du gouvernement sous forme d’avances remboursables à toutes les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour faire face à leurs pertes de recettes tarifaires et fiscales (celles du versement mobilité et celles de la billetterie).

Chute de 11% du PIB en 2020

Nouvelles mesures sanitaires oblige, les prévisions budgétaires se sont encore dégradées. Dans le nouveau projet de loi de Finances rectificative (PLFR4) qui sera examiné mardi 10 novembre en séance publique à l’Assemblée ...