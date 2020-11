Grand Paris Express : « Je ne lâcherai pas la bride, on ne peut plus perdre du temps »

Transports

Publié le 04/11/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, Régions

Elu le 3 novembre à la tête du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l’établissement public chargé de réaliser le métro automatique autour de la capitale, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et proche d’Emmanuel Macron, veut boucler ce projet titanesque sans plus attendre. Convaincra-t-il l’État de mettre la main à la poche ?

« A chaque fois qu’on m’annoncera des retards, il faudra les justifier, faute de quoi, ils ne seront pas acceptés par le conseil de surveillance, on ne peut plus perdre de temps, nulle part ! » : à peine élu le 3 novembre 2020 à la présidence de la Société du Grand Paris (SGP), Olivier Klein, 53 ans, donne le ton. Le maire (ex-communiste devenu socialiste) de Clichy-sous-Bois (93), cité de 30 000 habitants en Seine Saint-Denis où il a fait de la lutte contre l’habitat insalubre et les copropriétés dégradées son cheval de bataille, est l’un des rares édiles politiquement proches d’Emmanuel Macron en Ile-de-France.

Il succède à Patrick Braouzec (ancien maire de Saint-Denis) après une bataille sans bruit mais nourrie contre François Durovray, le président LR du conseil départemental de ...

