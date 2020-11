Les risque de tentatives d’escroquerie « FOVI » de retour avec le reconfinement

Covid

Publié le 20/11/2020 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Déjà lors du premier confinement les services de la DGFIP alertaient sur le risque d’escroquerie aux « Faux Ordres de Virement ». Les FOVI visent à pousser un salarié ou un agent public à effectuer un virement bancaire sur un compte frauduleux, en usurpant l’identité du véritable créancier.

Si ce phénomène est apparu en 2010, depuis il perdure en France à un niveau élevé, non seulement pour les entreprises (quelle que soit leur taille) mais également au préjudice des collectivités locales et de leurs satellites (et plus globalement au niveau de la sphère publique, hôpitaux compris). Plusieurs ordonnateurs et leur comptable public ont en effet été la cible de ce type d’escroqueries réalisées par courrier, par téléphone ou par courriel. Certaines fraudes ont été déjouées grâce à la vigilance des agents soit des services de l’Etat (Trésor Public), soit des collectivités locales, mais d’autres n’ont pu être évitées.

Différents types d’escroqueries

Il existe trois grands types d’escroquerie :

Le changement de RIB : L’usurpateur contacte un agent des services de la ...

