Retraites : la Caisse des dépôts simule le parcours de vie d’un territorial

Retraites

Publié le 04/11/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La Caisse des dépôts a mis au point un outil de simulation de carrières qui, pour la première fois, pend en compte les multiples spécificités liées au statut de la fonction publique. Un outil de projection important, car la masse salariale du secteur public influe fortement sur la situation financière du système de retraites. Dans un point d'étape de la préparation de son rapport 2020, le Conseil d'orientation des retraites ne se montre pas très optimiste à ce sujet...

Cela s’appelle la « microsimulation » : pour aider au pilotage financier de la CNRACL, qu’elle gère, la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts vient de mettre au point un outil innovant de «modélisation dynamique », auquel elle consacre son cahier « Questions retraite et solidarité » d’octobre. Le nom de ce modèle : Canopée, pour « Comprendre et analyser : outil de projections et d’études économiques ».

Si le sujet peut paraître aussi touffu et « haut perché » que ce nom le laisse entendre, il concerne de près les fonctionnaires territoriaux : en effet, «cet outil permet de retracer toute la carrière d’un agent, son entrée dans la fonction publique, puis ses montées en grade, son salaire chaque année, et d’estimer sa pension à ...

