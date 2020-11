Visualiser ses données territoriales pour mieux agir localement

Publié le 12/11/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L’agrégation des données publiques et postales permet d’établir une cartographie fiable et précise des enjeux territoriaux. Une solution simple et sécurisée qui permet à la mairie de Houdan de piloter efficacement ses projets d’aménagements publics, en toute autonomie et sans recourir à de nouvelles compétences.

Transition énergétique, qualité de vie, fiscalité, accessibilité des services, sécurité… Les collectivités doivent faire face au quotidien à de multiples mutations sur leur territoire.

Pour les aider à mieux appréhender ces changements dans leurs politiques publiques, il existe des outils technologiques simples et efficaces.

Ces outils s’appuient sur la compilation méthodique des nombreuses données existantes, comme celles issues de l’INSEE, de la Direction générale des Finances publiques ou encore, les codes SIREN des entreprises implantées sur le territoire. A ces données accessibles en open data, viennent parfois s’agréger les résultats d’analyses réalisées par des bureaux d’études ou par des partenaires comme les CCI. Mais, sur le terrain, ce n’est pas toujours aussi simple.

Cartographier les enjeux territoriaux

« Les petites villes n’ont pas beaucoup de données en open data, souligne Jean-Marie Tétart, maire de Houdan

(Yvelines) et président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Par ailleurs, l’accès à ces informations transite parfois par des circuits complexes et de nombreuses collectivités manquent de moyens financiers et de ressources logicielles ou humaines pour collecter l’ensemble des données et les relier à un territoire précis ». Sans parler des mises à jour des données recueillies qui doivent s’effectuer le plus possible en temps réel afin de refléter au mieux la réalité du terrain. Difficile dans ces conditions pour les collectivités d’exploiter efficacement des data qui deviennent rapidement obsolètes.

Afin de simplifier la lecture de ces données hétérogènes, la plate-forme cartographique apparaît comme une solution facile à mettre en œuvre. Elle joue le rôle de passerelle entre les différentes données open source des collectivités et permet de visualiser clairement les enjeux territoriaux. « En mode interactif, la cartographie est un outil d’aide à la décision très bénéfique, avance Jean-Marie Tétart. Couplée à une fonction de géolocalisation, la cartographie va nous permettre de visualiser chacun de nos commerces, d’en identifier le type et l’emplacement des uns par rapport aux autres, et surtout, d’ajouter un lien internet qui vient s’articuler avec les éléments existants de notre site communal ». Un moyen efficace d’éviter le doublonnage des données et de reprendre la main sur l’information poussée aux citoyens.

Identifier des sources d’économie

Autre application pratique, la possibilité d’accéder, grâce aux services de » géointelligence des territoires » de La Poste, à une plateforme unique qui permet de visualiser en un clic les data publiques en les couplant aux données postales locales. Ces dernières offrent une lecture claire sur les tendances des flux de population à travers les changements d’adresse et les relevés des facteurs sur le terrain. A la tête de la mairie de Houdan, Jean-Marie Tétart envisage également de recourir à cette solution de cartographie dynamique pour mieux piloter la stratégie de sa commune en matière de dépense énergétique. « Nous allons nous appuyer sur cet outil pour repérer les différentes sources de consommation énergétique publique. Cela nous permettra très probablement de réaliser des économies sur diverses installations, comme l’éclairage des bâtiments publics, des logements sociaux ou des bâtiments industriels et même sur les lampadaires eux-mêmes en identifiant l’emplacement de ceux équipés de LED ou pas. »

Notre expert précise… Hélène HANSBERG Directrice du marché Secteur public à La Poste « Les collectivités ont besoin de plus en plus de s’appuyer sur des outils d’aide à la décision pour mieux piloter la mise en œuvre de leurs politiques publiques. Encore faut-il que ces solutions soient simples à utiliser, non chronophages, mais également économiques et efficaces dans la durée.

C’est dans cette perspective que La Poste a lancé au printemps dernier sa solution de « géointelligence des territoires ». Cette offre en ligne va plus loin que le simple accès aux données publiques puisqu’elle s’enrichit de données postales et se traduit sous forme cartographique. Grâce à l’interaction de l’ensemble de ces données et au géocodage des smart data, la collectivité bénéficie d’une vision à la fois fiable, précise et dynamique de ses propres enjeux territoriaux. De quoi lui permettre de prendre des décisions plus rapidement sans pour autant faire appel à des experts de la cartographie. C’est aussi l’occasion de transformer ces données vivantes en analyses afin de mettre en place des stratégies ciblées sur des usages fonctionnels au quotidien, comme par exemple, la gestion de la propreté ou la définition de nouveaux emplacements d’arrêt de bus dans la commune. Cette visualisation d’ensemble off re également aux collectivités la possibilité de se comparer à d’autres communes similaires dans tout le pays ». En savoir plus : www.laposte.fr/collectivites

