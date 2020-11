L’égalité et la cohésion à l’épreuve de la diversification des statuts des agents

Un contractuel ne doit pas être mieux ou moins bien payé qu’un titulaire

[Ille-et-Vilaine 4 300 agents • 1,06 million d’hab.] Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine compte moins d’une centaine d’agents contractuels sur des postes permanents, en majorité de catégorie A et un petit nombre de catégorie B, sur un total de 3 125 agents permanents. S’y ajoutent environ 380 personnes recrutées pour des remplacements et plus de 800 assistants familiaux, dont le statut est spécifique et qui sont pris en charge par la direction de l’enfance et de la famille, avec l’aide d’un gestionnaire de paie. Les embauches de contractuels sur des postes permanents permettent d’assurer des missions d’expertise, mais aussi de pallier les difficultés de recrutement dans la filière sociale et le secteur informatique, avec des contrats d’une durée de trois ans, en catégories A et B. Quant aux nouveaux contrats de projet, ils ne feront que succéder à des contrats classiques pour des missions financées par l’Etat ou le Fonds social européen, sur des temps courts.

Dans tous les cas, « un contractuel ne doit pas être mieux ou moins bien payé qu’un titulaire », affirme Cécile Bizot. La directrice des ressources humaines rappelle que l’ancienneté professionnelle est prise en compte. Pour assurer cette égalité de traitement, « s’il reste plus d’un an dans la collectivité, un contractuel bénéficie du régime indemnitaire de sa fonction, comme un titulaire, et nous lui proposons la même évolution de rémunération qu’à un titulaire », précise la DRH.

Contact. Cécile Bizot, cecile.bizot@ille-et-vilaine.fr