Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Agents menacés : la circulaire pour mieux les protéger

Protection fonctionnelle

Agents menacés : la circulaire pour mieux les protéger

Publié le 03/11/2020 • Par Claire Boulland Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France, Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO non parus au JO, Toute l'actu RH

©alphaspirit - stock.adobe.com

Dans la foulée de son annonce par la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, la circulaire pour mieux protéger les fonctionnaires contre les agressions et les atteintes à la laïcité a été publiée. Et elle place les encadrants en première ligne de cette mission. Un premier bilan de ces actions se fera au début de l'année 2021.