La crise sanitaire, épée de Damoclès de la rentrée scolaire

Coronavirus

Publié le 03/11/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

Un protocole respectant les situations particulières mais un Etat peu soucieux de la concertation avec les collectivités : en cette rentrée scolaire de novembre 2020 marquée par une aggravation de la crise sanitaire, élus et agents territoriaux aspirent à une réelle prise en considération par le pouvoir central du niveau local, alors que l’avenir pourrait encore s’assombrir.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Le protocole sanitaire renforcé qui nous est imposé est applicable, car il est pragmatique », se félicite le maire de Trilport (Seine-et-Marne) et membre du bureau national de l’Association des petites villes de France (APVF), Jean-Michel Morer, qui salue les « souplesses locales » qu’il autorise. En témoignent les sept fois où le mot « possible » figure dans le document du ministère, relativisant le caractère obligatoire des mesures déclinées : qu’il s’agisse du respect d’une distanciation physique, de la fréquence d’aération et de nettoyage des locaux ou du brassage des élèves, les collectivités sont, d’une certaine manière, invitées à faire de leur mieux.

Coronavirus : le nouveau protocole sanitaire pour les écoles

Concernant le masque, devenu obligatoire à l’école primaire, sa commune ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne