Hydrogène : « La puissance publique est un levier important »

La région Bourgogne-Franche-Comté organisera, les 13 et 14 janvier à Belfort, un colloque international autour de l’hydrogène : Forum hydrogen business for climate. A cette occasion, la région, déjà labellisée « Territoire hydrogène » veut s’imposer comme un acteur incontournable dans le développement de cette filière. Explication avec sa présidente, Marie-Guite Dufay.

Qu’attendez-vous du forum que vous organisez en janvier à Belfort ?

L’objectif est de faire des affaires, que les entreprises de notre région puissent nouer des partenariats. L’hydrogène est un vecteur de diversification pour elles. Cela fait longtemps qu’on croit en l’hydrogène et en sa capacité à développer des briques industrielles pour notre région. Historiquement, 60% des recherches sur les piles à combustible se font chez nous par exemple. Il y a d’abord eu les recherches académiques puis la recherche appliquée. Nous avions déjà beaucoup de chercheurs autour de l’éolien et un club d’entreprises très fort, notamment dans l’énergie. En nous basant sur ce terreau, nous nous sommes dit que nous devions nous armer pour que notre surface industrielle soit le fer de lance de l’hydrogène. D’autant plus que tout le monde se lance dans l’hydrogène aujourd’hui… Ce forum, ce n’est pas de la communication. C’est pour développer le business.

Concrètement, comment développez-vous la filière ?

On a déjà innové avec la création d’un centre de recherche mondial sur les réservoirs à hydrogène (NDLR : par l’entreprise Faurecia en 2019), nous avons également un centre de certification (Isthy)… L’hydrogène représente une vraie source de diversification pour les industries situées dans notre région. C’est important pour elles, surtout quand on voit l’incertitude autour de l’usine General Electric à Belfort (NDLR : le site doit être démantelé et des centaines de salariés doivent faire l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi).

Vous misez davantage sur l’industrie, plutôt que sur la mobilité comme d’autres régions…

On ne s’interdit pas de travailler autour des questions de mobilité, notamment pour les bus ou les véhicules lourds. Beaucoup de collectivités territoriales, ici, investissent notamment dans les bennes à ordure ou des bus. Mais ce n’est même plus original car ça se fait partout ailleurs. Et, pour cela, il faut des stations.

Combien en avez-vous dans la région ?

Nous sommes en train d’en installer trois. Elles alimenteront justement les véhicules dont je vous ai parlé. Pour revenir à votre question sur notre démarche industrielle, je signale que nous avons également des projets autour du chauffage en réinjectant l’hydrogène dans le réseau de gaz. De plus, il faut également que le matériel utilisé pour la production vienne de chez nous. Je pense aux turbines, par exemple, pour produire l’électricité. Nous devons faire une centrale d’intégration avec tout ce qui est possible de faire, c’est indispensable.

Quel est le rôle de la région ?

Nous devons faire en sorte que ce terreau soit fertile, notamment autour de la recherche. On a élaboré une stratégie, à travers le programme ENRgHY, avec une enveloppe de 100 millions d’euros sur 10 ans pour financer notamment des sites de production et un plan d’accélération d’investissement qui contient un volet hydrogène important. La puissance publique est un levier important pour l’investissement privé et public mais, pour cela, il faut des entreprises fortes autour.

Les régions sont-elles concurrentes dans le déploiement de l’hydrogène ?

Oui mais c’est de la concurrence stimulante, il ne faut pas la craindre. D’autant que chaque région agit en fonction de ses spécificités. Je suis adepte d’un travail collectif. On collabore par exemple avec la région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), notamment sur des appels à projets européens. Aura a une vraie force de frappe, c’est intéressant. Cela s’est vérifié avec l’entreprise Faurecia qui construit des réservoirs. Celle-ci étant aussi basée en Aura, il était intéressant de travailler ensemble.

Depuis 2016, Bourgogne-Franche-Comté est labellisée « Territoire hydrogène ». Concrètement, qu’est-ce que cela vous apporte ?

Nous avons obtenu le label quand nos deux régions ont fusionné. Cela a permis la rencontre du paysage industriel bourguignon et celui de la Franche-Comté, très en pointe déjà sur les piles à combustible. Nous avons ainsi créé un cluster hydrogène. Ce label nous aide pour obtenir des financements.

Où en êtes-vous des tests sur les trains ?

On fait partie des quatre régions qui se sont positionnées pour réaliser des tests. Quatre trains seront testés en 2023. Cela va nous coûter près de 56 millions d’euros pour l’achat des trains.

L’hydrogène reste onéreux et impossible à financer sans subvention…

Oui, cela coûte cher mais comme toute innovation. Voilà pourquoi il faut développer une filière, la soutenir, pour la pérenniser.