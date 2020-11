[Fiche finance] Covid

Manager un mandat aléatoire

Publié le 03/11/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

©Vittaya_25 - Adobe Stock

En pleine crise du Covid-19, les mandats municipaux et intercommunaux démarrent dans des conditions délicates et jusqu’ici inconnues. Dans quelques mois, départements et régions seront logés à la même enseigne, exigeant des directions générales et financières un management adapté de la mandature.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Finances locales

Management fonction publique