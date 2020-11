Accueil

La restauration des tourbières amortit l'impact de la sécheresse

Biodiversité

La restauration des tourbières amortit l’impact de la sécheresse

Publié le 13/11/2020 • Par Isabelle Verbaere

Thesupermat - CC

Les tourbières sont des alliées face au changement climatique : ce sont des stocks naturels de carbone et elles emmagasinent l’eau. La tourbe en est composée à environ 70 %. Dans de nombreuses régions, ces milieux ont été exploités pour produire du combustible destiné au chauffage domestique. Les marais ont été drainés et parfois remblayés. La restauration du fonctionnement hydraulique de ces milieux consiste à boucher les fossés qui drainent la tourbe et l’assèchent et à recréer des méandres aux ruisseaux.

