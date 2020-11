Sénat : Françoise Gatel donne des couleurs à la délégation aux collectivités

Décentralisation

Publié le 03/11/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Réputée pour son verbe, la patronne de l'association qui regroupe "les petites cités de caractère" va présider l'instance de la chambre haute.

Changement d’ère au sein de la puissante délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de la Haute-Assemblée. Le président Union Centriste Jean-Marie Bockel n’a pas renouvelé son mandat de sénateur. Il a mis un point final à plus de quarante ans de carrière politique. Un bail marqué par des postes gouvernementaux et la présidence de l’Association des maires de grandes villes de France (2001-2007).

C’est une autre personnalité centriste, la sénatrice d’Ille-et-Vilaine Françoise Gatel, qui prend les commandes de la délégation. Une instance, rappelons-le, présidée entre 2011 et 2014 par l’actuelle ministre MoDem de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, Jacqueline Gourault.