Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Protection des agents : le gouvernement déploie un nouvel arsenal

Fonction publique

Protection des agents : le gouvernement déploie un nouvel arsenal

Publié le 02/11/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu prévention-sécurité, Toute l'actu RH

@twitter Amélie de Montchalin

La ministre de la Transformation et de la fonction publiques a annoncé, lundi 2 novembre, la publication imminente d’une circulaire pour mieux protéger les fonctionnaires contre les agressions et les atteintes à la laïcité. Les encadrants et dirigeants sont appelés à rendre immédiate la protection fonctionnelle des agents. Des référents laïcités devraient en outre être déployés dans toutes les administrations. Les usagers menaçants seront quant à eux sanctionnés pénalement.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Sécurité civile

Statut fonction publique