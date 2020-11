« Comment rendre attractive sa collectivité ? » Inscrivez-vous !

[Webinaire]

Publié le 02/11/2020 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

A vos agendas ! Le club RH de la Gazette des communes organise un webinaire le 17 novembre, à 10h, sur le thème suivant : "Comment rendre attractive sa collectivité" ?

Chiffres-clés Date : mardi 17 novembre

Heure : 10:00

Durée : 120 minutes

Inscriptions ici

L’évolution des besoins en compétences et la « guerre des talents » obligent les collectivités à se rendre attractives. Quel management, quelle organisation du travail, quelle politique de rémunération, quels outils de recrutement et de communication mettre en place pour séduire les candidats et conserver les « bons éléments » ?