Social et transition écologique : ces collectivités qui montrent la voie

Publié le 02/11/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Les classes sociales défavorisées sont celles qui polluent le moins et subissent le plus les problèmes environnementaux. Dans le même temps, les aides apportées aux ménages pour contribuer à la transition écologique bénéficient aux plus aisés. Ce constat appelle à une prise de conscience de la nécessiter de développer le volet social des politiques à visée écologique. S’ils sont bien pensés, les projets des collectivités peuvent s’attaquer à ces deux enjeux simultanément et réduire les inégalités. Premier article de notre dossier sur ce sujet clé de la transition écologique.

