Covid-19 : suivez l’évolution de l’épidémie dans les territoires

Publié le 30/10/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Alors que la France entre dans une deuxième période de confinement, retrouvez différents indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie dans les départements et les métropoles.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Et voilà que ça recommence. Depuis le 30 octobre, les habitants de l’hexagone sont invités à rester chez eux autant que possible. La sortie n’est possible qu’en remplissant une des trois attestations disponibles. Il faut dire que la situation sanitaire s’est aggravée ces derniers jours.

Avec plus de 21 000 hospitalisations le 29 octobre, l’épidémie est à un niveau supérieur au 30 mars (il y avait alors 20 900 hospitalisations), alors que la France était déjà sous cloche depuis plusieurs jours.

Trois régions plus touchées

Contrairement à la première vague où l’épidémie se concentrait en Île-de-France et dans le Grand Est, elle est cette fois-ci beaucoup plus étalée sur le territoire, touchant notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Île-de-France.

Dans le département de la Loire, l’épidémie atteint un taux d’incidence (c’est à dire le nombre de personnes contaminées les sept jours précédents pour 100 000 habitants) supérieur à 1000, soit une personne contaminée sur le territoire dans la semaine pour 100 habitants.

Ci-dessous, découvrez l’évolution des taux d’incidence depuis le 25 septembre pour ces 22 métropoles. Les chiffres sont donnés par Santé Publique France avec trois jours de décalage pour les sept jours précédents. L’échelle verticale peut varier d’un graphique à l’autre.

Aller directement à :

Métropole du Grand Paris

Retour au sommaire

Métropole d’Aix-Marseille-Provence



Retour au sommaire

Métropole de Lyon



Retour au sommaire

Métropole européenne de Lille



Retour au sommaire

Bordeaux Métropole



Retour au sommaire

Toulouse Métropole



Retour au sommaire

Nantes Métropole



Retour au sommaire

Métropole Nice-Côte-d’Azur



Retour au sommaire

Eurométropole de Strasbourg



Retour au sommaire

Métropole Rouen Normandie



Retour au sommaire

Montpellier Méditerranée Métropole

Un couvre-feu est en place dans l’ensemble de la métropole depuis le 17 octobre.





Retour au sommaire

Rennes Métropole



Retour au sommaire



Retour au sommaire

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée



Retour au sommaire

Saint-Étienne Métropole



Retour au sommaire

Tours Métropole Val-de-Loire



Retour au sommaire

Clermont-Auvergne Métropole



Retour au sommaire

Orléans Métropole



Retour au sommaire

Métropole du Grand Nancy



Retour au sommaire

Dijon Métropole



Retour au sommaire

Metz Métropole



Retour au sommaire

Brest Métropole



Retour au sommaire