Après la tempête Alex, la lente reconstruction des services publics

La distribution d’eau potable, la gestion des déchets et les transports en commun reprennent leur droit dans les territoires touchés début octobre par la tempête Alex. Le système D et les aides extérieures restent parfois de mise pour trouver des solutions de fortune.

Une actualité dramatique en chasse une autre dans la région niçoise. Ou plus exactement s’accumulent-elles car, un mois après son passage, les stigmates de la tempête Alex restent bien visibles. Ponts, routes, bâtiments, stations d’épuration… tout est à reconstruire dans les vallées de la Vésubie et de la Roya. Plus d’un milliard d’euros seront nécessaires. En attendant de savoir qui financera quoi, les élus et les agents gèrent les urgences pour redémarrer chaque service public avec les moyens du bord. En commençant par les plus fondamentaux.

Ingénieurs cannois à la rescousse

Si l’opérateur national Enedis a pris en main ...