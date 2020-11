Accueil

Mobilités pour rejoindre les stations de montagne : un train de retard ?

Publié le 03/11/2020

Les Angles

Etait-ce vraiment le moment ? Dans un contexte économique et social extrêmement tendu, Eurostar a décidé unilatéralement, en juillet 2020, de ne plus desservir certaines stations de montagne françaises. Or, les Britanniques représentent 20% de la clientèle internationale de ces stations. 10 500 de ces usagers ont d’ailleurs signé une pétition demandant le maintien de ces lignes. Sans résultat.

