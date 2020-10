Accueil

Les rendez-vous parlementaires de la semaine du 2 novembre

Publié le 30/10/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Gros plan sur les textes et les auditions qui vont intéresser la semaine prochaine les collectivités, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Députés et sénateurs se consacrent en grande partie à l'examen du PLF et du PLFSS, notamment en commissions.

