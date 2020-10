Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 24 au 30 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Courant alternatif – Le confinement, en automne, peut-il avoir un impact sur le réseau électrique français ? C’est la question que se pose Les Echos, reprenant les inquiétudes de Réseau de transport d’électricité (RTE) qui rappelle le caractère « sans précédent » de la situation actuelle. L’article souligne également que l’approvisionnement en électricité est sous tension car certaines opérations de maintenance n’avaient pas pu se faire lors du premier confinement. Le taux de disponibilité du parc nucléaire serait historiquement faible. Avant même les annonces du confinement, EDF était déjà inquiet, craignant un écart important entre la production et la consommation en cas de froid inhabituel. Pour éviter un black-out, des coupures ciblées pourraient être organisées.

En attendant la RT2020 – Le ministère de la Transition écologique annonce, sur son site Internet, organiser une consultation publique pour un projet d’arrêté modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments collectifs nouveaux. L’objectif est de prolonger la dérogation à la RT2012 en attendant la RT2020 qui ne verra pas le jour avant l’été prochain. Cette dérogation doit notamment permettre aux logements collectifs de consommer 15% d’énergie en plus par m2 que les maisons individuelles. De plus, le texte anticipe déjà un nouveau report de la RT2020 puisqu’il propose d’ouvrir la dérogation jusqu’en septembre 2021 !

Des chiffres et déchets – Selon les derniers chiffres de l’Observatoire du recyclage de Federec, cités par Actu Environnement, l’année 2019 a été marquée par une légère baisse (0,2%) des tonnages de matériaux collectés (hors BTP). Ce bilan marque une légère rupture après trois années de hausse. Dans le détail, le bilan présente des disparités entre filières avec, par exemple, les mauvais chiffres des métaux ferreux (-3,2%) et papiers et cartons (-4,6%), tandis que les professionnels des déchets du bâtiment ont, eux, réalisé une bonne année (+5%). Pour expliquer le bilan de la branche papiers/cartons, l’observatoire avance notamment la baisse de la collecte et la saturation des usines de recyclage.

Pour sauver la Convention citoyenne – Alors que de plus en plus de propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) sont rejetées, douze communes ont lancé un site Internet pour appeler à les soutenir financièrement. Comme l’explique Environnement magazine, l’appel, ouvert à toutes les communes qui le souhaitent, vise à réunir des fonds publics afin d’aider l’Etat à appliquer le maximum des 149 propositions formulées par la CCC. Chaque commune peut décider du montant de sa subvention mais la contribution proposée est de 10 centimes par habitant.

Cher air – Une étude réalisée par le cabinet européen CE Delft pour la plateforme d’ONG Alliance européenne pour la santé publique (EPHAZ) estime le coût de la pollution de l’air sur l’activité économique. En examinant les coûts liés aux décès prématurés, aux soins et aux journées de travail perdues, l’étude, reprise dans Le Figaro, affirme que la pollution de l’air (particules fines, dioxyde d’azote et ozone) coûte 166 milliards d’euros par an en Europe. Les 423 villes étudiées permettent aussi d’établir un classement. Paris est ainsi la 7e ville européenne – et la première française- la plus impactée (3,5 milliards d’euros par an).

Capitale apaisée – Après le stationnement, la circulation. 20 Minutes signale en effet que la ville de Paris vient de lancer une consultation publique en ligne afin de généraliser les 30 km/h dans la capitale intra-muros. Pour la municipalité, qui veut lutter notamment contre les accidents de la route et la pollution sonore, cette mesure vise « à apaiser l’espace public ». Alors que, aujourd’hui, 60% du territoire parisien est déjà couvert par des zones 30, cette généralisation souhaitée était une promesse de campagne d’Anne Hidalgo.

Biodiversité locale – Accompagner tous les acteurs du territoire qui luttent en faveur de la biodiversité, mettre en lien chercheurs et décideurs locaux, sensibiliser la population… Telles seront, notamment, les missions de l’agence normande de la biodiversité et du développement durable, créée en partenariat avec l’OFB . Comme le rappelle La Manche Libre, cette structure, inaugurée cette semaine, était attendue plus tôt dans l’année mais sa naissance avait été reportée en raison de la crise sanitaire.

Sur les rails – La région Occitanie va lancer un nouveau plan Rail. Comme l’explique Mobilités magazine, ce programme prévoit, d’ici 2030, la remise à niveau et la modernisation de douze lignes ou sections totalisant plus de la moitié du réseau régional. La région va ainsi investir 800 millions d’euros pour une desserte plus fine du territoire.

Et aussi…

Le site Aquitaine on line montre, infographie à l’appui, comment mieux gérer la question des biodéchets ;

En plus de la crise sanitaire, Mayotte doit affronter des pénuries d’eau [Le Monde].