Prime et soutiens exceptionnels à l’emploi dans les quartiers… ou « micro-mesures » ?

Politique de la ville

Publié le 29/10/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Alors que la ministre de la ville, Nadia Hai, multiplie les annonces en faveur de l'emploi dans les quartiers de la politique de la ville, dont une prime exceptionnelle de 1500 euros pour certains entrepreneurs, les associations d'élus assurent ne pas y voir la « politique de solidarité ambitieuse » qu'ils réclament.

« Concilier urgence et relance » : c’est l’objectif affiché par Nadia Hai, ministre de la Ville, lors de l’annonce, le 28 octobre, de la création d’une prime exceptionnelle de 1500 € pour 5000 entrepreneurs des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), soit un budget total de 7,5 M€. Cette prime s’adresse aux entrepreneurs individuels et TPE sans salariés et s’ajoute aux dispositifs de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire : le fonds de solidarité et les prêts d’honneur.

A obstacles spécifiques, prime spécifique

« On estime que 7 entreprises de QPV sur 10 ont dû arrêter leur activité pendant le confinement et que les deux tiers ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires après la reprise », explique le ...