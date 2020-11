Social et transition écologique : «Plus on descend à l’échelle locale, plus on peut articuler les objectifs »

Transition écologique

Publié le 05/11/2020 • Par Arnaud Garrigues Mathilde Elie • dans : France

Responsable des politiques « énergie-climat » du Réseau action climat - France, Meike Fink estime que les dispositifs nationaux d’aide à la transition écologique sont insuffisants et qu’une transition écologique et juste est plus facile à réaliser localement.

Les politiques publiques de transition écologique intègrent-elles suffisamment la dimension sociale ?

Je ne dirai pas que la dimension sociale n’est pas prise en compte, mais il faut faire attention à ce que les dispositifs de transition éco logique n’ajoutent pas une couche d’injustice en plus. Quand on crée de nouveaux types de véhicules plus écologiques, on ouvre un marché qui reste inaccessible aux ménages dont les revenus sont les plus faibles, car la prime à la conversion reste largement insuffisante… Même s’il existe des mesures d’accompagnement qui prennent en compte les différences de revenu, on s’aperçoit que cela a des limites. Il en est de même avec l’augmentation de la taxe carbone. Le mouvement des « gilets jaunes » a mis le doigt là-dessus, et la réaction du gouvernement a été de la stopper au lieu de proposer une initiative plus juste, avec une redistribution, par exemple.

Réalise-t-on assez d’évaluations sur l’impact social de ces politiques ?

Il y a une prise de conscience progressive. Les programmes d’aide qui touchent la rénovation et l’acquisition des véhicules sont les plus visibles et ciblent les ménages. Mais il y a peu d’évaluations sur ceux qui en bénéficient.

Pendant longtemps, l’évaluation du crédit d’impôt pour la transition énergétique a été inexistante. Finalement, on se rend compte qu’en 2018, deux tiers de ces sommes ont été utilisées par les 40 % les plus riches.

La transition écologique peut-elle permettre de réduire les inégalités ?

A l’échelle nationale, il faut trouver des solutions en dehors des dispositifs de transition écologique pour vraiment intégrer la question sociale dans une transition écologique juste. Mais à l’échelle d’un territoire il est possible de mettre en place des programmes écologiques qui intègrent une forte composante sociale et ciblent une mixité, notamment dans la construction de logements très performants ou de dispositifs de transports… Plus on descend à l’échelle locale, plus on peut articuler les objectifs.

Quel rôle les collectivités peuvent-elles avoir ?

Les élus locaux identifient bien les problèmes qu’il y a sur un territoire. C’est donc plus concret et plus spécifique.

On constate de véritables efforts dans la rénovation des quartiers sensibles, dans la garantie de loyers faibles et de bâtiments très performants, sur l’accès aux transports en commun, sur l’offre d’agri culture bio locale… Il y a là une vraie volonté de lier au mieux les différents éléments.