Attaque terroriste à Nice : la police municipale en première ligne

Attentat

Publié le 29/10/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Une attaque terroriste perpétrée ce jeudi 29 octobre en la Basilique Notre-Dame de Nice a fait trois morts. L’assaillant a été neutralisé par la police municipale.

Deux semaines seulement après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty, à Conflans-Saint-Honorine, la France est à nouveau la cible d’un attentat terroriste. Ce jeudi 29 octobre, vers 9 heures, un homme a pénétré dans la basilique Notre-Dame de Nice (Alpes-Maritimes) et attaqué au couteau plusieurs personnes. Trois d’entre elles sont décédées : le sacristain, une septuagénaire, venue prier, et une trentenaire, qui a tenté de se réfugier dans un café. Au moins une des victimes a été égorgée. Le parquet antiterroriste a immédiatement été saisi et a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat ».

La « PM », primo-intervenante

Alertée par un habitant via une borne de sécurité d’urgence installée en face de la Basilique, la police municipale est arrivée la première sur les lieux et a réussi à neutraliser rapidement l’agresseur. « Un habitant a activé une des bornes reliée aux caméras de vidéosurveillance, raconte Jean Michel Truglio, délégué syndical Sanca Unsa et ancien directeur de la PM de Nice, aujourd’hui référent sureté événementiel. Le poste de police, situé à une cinquantaine de mètres, a immédiatement dépêché un équipage sur place. Les trois policiers municipaux sont arrivés sur les lieux en trente secondes. Ils ont pénétré à l’intérieur de la Basilique, fait les sommations d’usage mais, comme l’individu continuait d’avancer vers eux, ils l’ont neutralisé en tirant avec leurs pistolets 9 mm sur des parties non ...