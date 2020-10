Aménagement du territoire

Alerte sur le financement du contrat de présence postale

Publié le 29/10/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L'Association des maires de France tire la sonnette d'alarme sur le financement du cinquième contrat de présence postale, signé en février dernier. Le fonds qui le finance pourrait perdre plus de cent millions par an sur 2021 et 2022.

