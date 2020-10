Accueil

Actualité Culture

Actualité Culture Confinement : les professionnels de la culture restent mobilisés

Crise sanitaire

Confinement : les professionnels de la culture restent mobilisés

Publié le 29/10/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© picsart-adobestock

En dépit du choc provoqué par le lancement d'un nouveau confinement, le monde de la culture ne veut pas baisser les bras. Les professionnels demandent à poursuivre les activités d'éducation et d'enseignement artistique. Le Premier ministre Jean Castex a d'ores et déjà autorisé les répétitions, les enregistrements et les tournages.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Politiques culturelles

Spectacle vivant