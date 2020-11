Grand Chalon : la rénovation énergétique des copropriétés à pas comptés

Sujet complexe s’il en est, la rénovation énergétique des copropriétés s’accélère dans la communauté d’agglomération chalonnaise. La collectivité s’est efforcée de montrer aux syndics que l’enjeu n’avait rien d’insurmontable.

Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, est une ville moyenne comme les autres. Qui perd de sa superbe en centre-ville aux dépens de ses première et deuxième couronnes. Les ménages y trouvent des logements plus modernes, plus spacieux, plus accessibles, plus évolutifs. Bilan : l’étalement urbain, une vacance qui atteint 10 à 12 % des logements selon les estimations et une dégradation du patrimoine ancien.

Rénovation des copropriétés

Depuis 2014, la communauté d’agglomération tente d’inverser la tendance en poussant les opérations de rénovation, en particulier dans les copropriétés dont on sait qu’elles ont toujours beaucoup de ...