La Plaine de l’Ain teste le covoiturage pour desservir ses zones d’activité

La comcom et le parc industriel de la Plaine de l’Ain viennent de lancer quatre lignes de covoiturage. Une expérimentation pour vérifier la pertinence du dispositif et peut-être préfigurer une nouvelle organisation de la compétence mobilité.

Depuis la rentrée, le parc industriel de la Plaine de l’Ain (Pipa) bénéficie d’un service de covoiturage. Une grande évolution, voire une petite révolution pour cet espace de 1 000 hectares abritant des industriels et des logisticiens au cœur d’un environnement protégé, mais dépourvu de transports en commun. « La mobilité est un sujet souvent évoqué par les entreprises et les salariés du parc », reconnaît Cassandre Joly, chargée du développement économique et de la communication du Pipa. Souvent évoqué, mais pas facile à résoudre…

Analyse des flux de déplacement

Implanté ...