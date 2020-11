EnergieSprong déploie la rénovation « zéro énergie »

La démarche européenne EnergieSprong vise l’industrialisation d’une filière de rénovation énergétique performante, abordable et garantie sur le long terme. En France, elle a démarré en 2016 avec les bailleurs sociaux.

EnergieSprong est née en 2012 aux Pays-Bas dans le but de fournir aux bailleurs sociaux une méthode rapide et performante de rénovation énergétique. Pour obtenir une consommation énergétique nulle dans les logements individuels et collectifs, cette démarche intègre trois types de solutions techniques : des façades isolantes préfabriquées, des modules énergie intégrés et des toitures isolantes avec production locale d’énergie renouvelable. Son cahier des charges propose un nouveau modèle économique. Il se base sur la rapidité des travaux réalisés en site occupé grâce à des solutions préfabriquées et ...