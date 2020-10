Concours et examens : les nouvelles consignes

CORONAVIRUS

Publié le 28/10/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

La DGAFP a mis à jour ses recommandations concernant la tenue des examens et des concours. Ces nouvelles règles, qui remplacent celles en date du 16 septembre 2020, pourront être revues en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.

Au regard de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a diffusé les nouvelles consignes concernant la tenue des concours et examens de la fonction publique.

Dérogations des candidats

Alors que le couvre-feu a été élargi à 54 départements, la DGAFP rappelle notamment que les trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours font partie des motifs dérogeant aux restrictions de circulation. « Les participants aux concours et examens, quels qu’ils soient, concernés par ces restrictions doivent se munir lors de leurs déplacements hors de leur domicile, de l’attestation de déplacement dérogatoire », précise la DGAFP dans son document.

Suspension des épreuves

Les centres d’examens ne sont par ailleurs, pas assujettis aux restrictions d’ouverture et ce, même si le centre d’examen se trouve dans les zones concernées par un couvre-feu. Néanmoins, la DGAFP rappelle que le préfet est en droit de suspendre la tenue des épreuves si la situation sanitaire et lorsque les circonstances locales l’exigent. « Dans ce cas, désormais, la suspension intervient après avis de l’autorité organisatrice », prévient le document.

Port du masque

S’agissant du port du masque, les nouvelles consignes abrogent la dérogation dont bénéficiaient jusqu’ici les candidats aux examens et concours lorsqu’ils étaient assis. « Les candidats sont désormais assujettis à cette obligation, tout comme l’ensemble des autres participants à un examen ou à un concours, y compris lorsqu’ils sont assis. Toute infraction à cette obligation entre l’entrée et la sortie des locaux devra faire l’objet d’un rappel au candidat concerné et, le cas échéant, faire l’objet d’une mention au procès-verbal, voire de l’exclusion des épreuves », détaille la DGAFP.

