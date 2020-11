Comment se prémunir contre les rançongiciels

Sécurité informatique

Publié le 05/11/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Innovations et Territoires

De nombreuses collectivités ont été attaquées par des rançongiciels ces derniers mois, immobilisant parfois leurs services pendant plusieurs semaines. Des entités de toutes tailles ont été ciblées, montrant l’importance de prendre en compte ce risque d’attaque à tous les échelons. Outre une hygiène numérique primordiale et un soin quotidien à la sécurité informatique avec un budget conséquent, l’anticipation en cas d’attaque est importante.

DoppelPaymer, Sodinokibi, Mespinoza : les rançongiciels prolifèrent mais leur fonctionnement de base est identique. Ils chiffrent les données des ordinateurs attaqués et demandent une rançon en échange d’une clé de déchiffrement. La crise sanitaire, avec ses multiples postes à distance ouverts, a créé de nombreuses vulnérabilités dont ont su profiter les assaillants. « La numérisation de services et la dématérialisation s’accroissent dans les collectivités, donc les risques aussi, constate Jean-Jacques Latour, expert à cybermalveillance.gouv.fr, plateforme gouvernementale de sensibilisation aux risques cyber. On veut numériser sans forcément prendre en compte les risques, c’est comme sauter d’un avion sans parachute. »

