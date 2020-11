Shell Bitumes, au service des villes depuis 100 ans

Publié le 09/11/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Comment accompagner les villes qui consacrent près de 30% de leur espace urbain aux infrastructures de transport et qui veillent au respect de l’environnement et à la qualité de vie de leurs concitoyens ?

Shell Bitumes, fort de ses 100 ans d’expérience et d’expertise technique mis au service des collectivités, propose des solutions visant à aider les villes à mieux répondre à leurs objectifs de confort de vie.

Pour améliorer la qualité de l’air

Les experts Shell ont développé une solution de bitume prête à l’emploi qui permet de réduire l’impact des chantiers de construction routière sur la qualité de l’air local et aide à neutraliser l’odeur de bitume.

Shell Bitumen FreshAir est le seul bitume qui réduit en moyenne de 40 %* les émissions de gaz et de particules affectant la qualité de l’air local sur les chantiers de construction.

Améliorer les aménagements urbains et lutter contre la pollution

Les enrobés clairs sont une solution qui a déjà fait ses preuves. Shell Mexphalte C est la gamme de liants clairs dédiée aux enrobés colorés qui offre de multiples possibilités en termes d’urbanisme (trottoirs, voies piétonnes, aménagement de centres commerciaux…), de valorisation et de respect du patrimoine paysager (parvis, places, allées de parc…), de différenciation des espaces et donc d’amélioration de la sécurité (voies de bus, pistes cyclables, zones 30km/h, tunnels…).

Grâce à une large palette de couleurs, la gamme Shell Mexphalte C permet de réaliser des routes et des zones urbaines de couleur claire qui luttent contre l’effet îlot de chaleur et qui nécessitent moins d’éclairage, contribuant ainsi à la réduction des dépenses énergétiques.

Les liants clairs basse température, comme Shell Mexphalte C LT, contribuent à la réduction des émissions de CO 2 sur les chantiers de construction. Rien qu’une baisse de la température de mélange de 30°C permet de réaliser des économies allant jusqu’à 0,9 litres de fioul de chauffage et jusqu’à 2,4 kg d’émissions de CO 2 par tonne d’enrobés.

Pour préparer la mobilité du futur

Des solutions durables sont désormais disponibles et les équipes Shell Bitumes travaillent chaque jour sur le développement de nouvelles solutions innovantes.

Mais pour un vrai changement, il est capital que chacun y apporte sa contribution : les fournisseurs de bitume, les entreprises de construction et les donneurs d’ordre travaillent ensemble pour penser, développer et implémenter les solutions de demain pour une route facile à vivre.

LE SAVIEZ-VOUS ?



L’activité Shell Bitumes est née au temps où il y avait encore davantage de chevaux sur les routes que de voitures ! Nous sommes fiers, aujourd’hui, d’avoir atteint une étape exceptionnelle, celle de nos 100 ans d’activité.

Avec plus de 200 inventions brevetées relatives au bitume et aux enrobés, nous découvrons sans cesse de nouvelles solutions qui améliorent l’industrie de la construction des routes. Pour en savoir plus, consultez notre site internet

*Des essais ont montré que l’utilisation de Shell Bitumen FreshAir permet de réduire les niveaux de dioxyde de soufre (SO 2 ), d’oxydes d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), de composés organiques volatils (COV) et de particules en suspension (PM) de 40 % en moyenne lors de la production et l’application des enrobés, par rapport au bitume classique.

**Moyenne des essais terrain.

***En comparaison avec un bitume conventionnel.

