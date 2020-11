Trame turquoise et marathon au service de la biodiversité

Le nouvel appel d’offres « Eau et biodiversité 2021 » que l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a lancé le 1er novembre propose de créer des « trames turquoises ». Il s’appuie, pour cela, sur une expérience en cours dans le Beaujolais, le « Marathon de la biodiversité ».

Le spectre de l’arc-en-ciel s’agrandit : après la verte, la bleue et la noire, il va falloir se familiariser avec la trame turquoise. Au cœur du nouvel appel à projets « Eau et biodiversité 2021 » de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), celle-ci fait se rejoindre trames bleues et vertes pour déboucher sur un périmètre plus large encore. Dans le document officialisant cet appel à projets, l’agence précise ainsi : « la trame turquoise est composée d’espaces naturels secs et humides (zones humides, cours d’eau, pelouses, prairies, forêts…), ainsi que de formations végétales ...