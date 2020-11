Les comités mêlant élus et habitants font souffler un vent de participation citoyenne

Démocratie locale

Monnières met petit à petit en place une démocratie plus horizontale, qui implique davantage les citoyens dans la politique locale. L’objectif est que les habitants soient acteurs des décisions de la commune et que les élus puissent voter librement en ayant connaissance des projets. Un temps a été instauré avant le vote des projets, des indemnités sont versées aux élus selon leur charge de travail et les citoyens sont intégrés aux commissions.

Chiffres-clés Initiatives déployées depuis l’élection de Benoît Couteau en mars 2014. Elles vont s’affiner et perdurer durant son second mandat.

100 Monnièrois se sont investis dans les comités consultatifs ouverts depuis leur mise en place par Benoît Couteau. L’édile se félicite de ce chiffre dans une ville où le corps électoral est composé de 1 600 citoyens.

[Monnières, Loire-Atlantique, 2 000 habitants]

Son rôle est inédit dans le paysage municipal. A Monnières, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nantes, le « gardien de la démocratie » n’est ni adjoint ni maire. Ce conseiller peut être sollicité avant un conseil municipal par chaque élu qui souhaite proposer un vote à bulletin secret sur un dossier à l’ordre du jour.

Cette fonction unique dans les communes françaises a été instaurée par Benoît Couteau, maire de Monnières depuis 2014, qui rempile pour un second mandat. L’objectif : que les conseillers se sentent libres dans leurs décisions et ne subissent aucune pression. « Ce vote secret a été de moins en moins utilisé au fil de mon premier mandat », constate l’édile. Il estime que « les élus ont compris qu’ils pouvaient avoir leur liberté de parole et d’opinion. »

Entrepreneur dans le domaine de la responsabilité sociétale et environnementale, Benoît Couteau a nourri sa réflexion aux côtés de Claude Carteron, maire de la ville durant vingt-cinq ans, qu’il a épaulé en tant que conseiller de 1995 à 2001. « J’ai pu y mesurer la verticalité de la gouvernance municipale. La mairie n’appartient à personne, on doit favoriser un fonctionnement horizontal en partageant les décisions », analyse-t-il.

Des mesures pour « casser la verticalité »

Désireux de casser cette verticalité, le maire a, depuis 2014, mis en place plusieurs mesures pour rénover la démocratie représentative dans sa commune. Lorsqu’ils sont discutés en conseil municipal, les dossiers d’envergure ne sont pas validés le jour même, mais un mois plus tard. Un temps de latence qui offre à tous les conseillers la possibilité de s’informer sur le projet. « Ceux qui ont travaillé en commission maîtrisent le sujet, mais cela permet à d’autres de pouvoir discuter avec des habitants et de creuser », souligne Stéphane Enteme, élu depuis 2017, inscrit aux municipales de 2014 sur la liste de Blandine Perthuy, opposante.

Aujourd’hui adjoint au maire délégué au développement durable et à la responsabilité sociétale des organisations, Stéphane Enteme bénéficie directement d’une autre décision de la mairie : l’indemnité de chaque élu ne dépend pas de la fonction, mais de la charge de travail. Alors qu’il a dû passer à temps partiel pour assumer son rôle, il a vu ses indemnités augmenter. « Tous les élus ont le droit à une somme qui commence à 100 euros par mois pour ceux qui n’ont pas de délégation du maire », complète Benoît Couteau.

Des processus plus longs

Ces mesures prises par l’édile appuient l’axe principal de sa politique : l’implication des citoyens dans les décisions locales. Pour ce faire, les commissions municipales ont été renommées « comités consultatifs ouverts » et réunissent élus et habitants. Coprésidés par trois personnes, généralement un élu et deux citoyens, ils se composent de dix à quinze participants, dont près de deux tiers d’habitants de la commune. Si le conseil municipal reste décisionnaire, les délibérations ont lieu après réunion de ces comités.

D’autres comités dits « éphémères » sont, eux, installés pour certains projets dont le début et la fin sont connus. C’est le cas, notamment, de la construction de la nouvelle école publique de Monnières. « Le comité est élargi à 25 personnes, car on y a intégré l’équipe enseignante qui n’habite pas la commune », indique le maire. Président de l’association des parents d’élèves de l’école des trois moulins, Sylvain Réveillère se réjouit du vent de participation citoyenne insufflé par la mairie de Benoît Couteau. Engagé dans les comités consultatifs liés à l’école, il en regrette néanmoins un aspect, l’allongement de la durée des projets. « C’est assez paradoxal, car beaucoup de personnes s’impliquent, mais ça ralentit les processus », observe-t-il.

Forte implication des élus

Un travail qui nécessite également un investissement supplémentaire de la part des élus ? Sur les dix-neuf candidats inscrits sur la liste Ensemble pour Monnières, menée par Benoît Couteau lors des dernières municipales, seuls sept d’entre eux étaient des élus sortants. Une force de la municipalité, considère Stéphane Enteme. « Il est certain que cela demande du temps, mais c’est cette implication qui fait notre force et qui fait que des gens veulent nous rejoindre pour apporter leur pierre à l’édifice. »

