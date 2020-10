Lignes directrices de gestion : la Fédération nationale des centres de gestion publie son guide

Réforme de la fonction publique

Au premier janvier prochain, les collectivités devront avoir élaboré leurs lignes directrices de gestion, c'est-à-dire leurs orientations RH pluriannuelles exprimant les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. La Fédération nationale des centres de gestion publie un guide d'accompagnement à leur conception.

La Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) (1) a publié le 22 octobre un guide pratique fouillé pour accompagner les centres de gestion et toutes les collectivités dans l’élaboration de leurs lignes directrices de gestion (LDG).

Pour mémoire, chaque collectivité doit définir, pour le 1er janvier prochain, « une formalisation de ses procédures et un plan d’actions réalistes et réalisables, mais également progressifs et espacés dans le temps du mandat », rappelle la fédération sur son site.

Définir les grandes orientations

Concrètement, les LDG doivent notamment remplacer l’examen des dossiers de promotion et d’avancement des agents par les CAP . Compte tenu de la crise sanitaire, nombreux sont ceux à réclamer le report de cette mesure pour prendre le temps de les édicter dans de bonnes conditions.

Mais pour la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, la situation actuelle n’est pas un frein. Au cours d’une interview accordée à « La Gazette », elle annonçait : « Il faut [les] avoir impérativement défini[es] pour le premier janvier, en particulier, sur les promotions et avancements. Tous les employeurs doivent être au clair d’ici à la fin de l’année sur cette question. Pour tout le reste, on peut très bien définir des grandes orientations, et se donner plus de temps pour les affiner. »

Et d’ajouter que « ces lignes directrices de gestion ne sont pas écrites une fois pour toutes. Elles peuvent être mises à jour de façon continue. Un certain nombre de têtes de chapitres globaux peuvent être énoncées sans grande difficulté. »

Pour aiguiller les centres de gestion, la fédération a édité deux modèles de documents-types élaborés par les CDG des Côtes-d’Armor et de Haute-Savoie. Les employeurs territoriaux pourront aussi s’appuyer sur une annexe qui comprend une trentaine de fiches méthodologiques (télétravail, cycle de travail…) .

« Les documents publiés par la FNCDG ont pour vocation de compléter les guides, réalisés par les CDG au plan local, qui comportent des éléments en relation avec les réalités de chaque territoire », précise la fédération.

