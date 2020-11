Accueil

Actualité

Actualité France

France L’accompagnement dans la déconstruction circulaire vise l’exemplarité des pratiques

Bâtiment

L’accompagnement dans la déconstruction circulaire vise l’exemplarité des pratiques

Publié le 03/11/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

B. Jackson / Adobestock

Dans le bâtiment, les obligations légales en matière de diagnostics "ressources et déchets" ne sont pas honorées. Or la loi a élargi les catégories de bâtiments éligibles. Les maîtres d’ouvrage publics sont responsables de leurs déchets. Les grosses opérations sont prioritaires, mais les plus petits chantiers sont aussi visés. Etudes, cahier des charges pour chantier pilote… L’Ademe et Ecosystem accompagnent les porteurs de projet, par le biais de la plateforme Démoclès.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment et travaux publics (BTP)

Développement durable