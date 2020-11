Carte de fidélité, chèques-cadeau, drive… des actions tous azimuts redynamisent le centre-ville

Développement local

Portée par la mairie et une association de commerçants, la revitalisation d’Ernée a fait ses preuves.

Chiffres-clés Bilan 21 locaux vacants en 2012, 13 aujourd’hui.

17 créations ou reprises de commerces en 2019.

Cœur de ville, l’opération visant à revitaliser les commerces du centre-ville d’Ernée, fonctionne bien et 25 personnes ont créé ou repris une entreprise en 2019, dont 17 commerçants. Le nombre de locaux vacants est passé de 21 en 2012 à 13 aujourd’hui. Après un diagnostic de l’offre artisanale et commerciale réalisé en 2012 par le cabinet Cercia, la ville a lancé, en 2013, Cœur de ville, en partenariat avec l’association commerciale et artisanale Art’Com et les chambres consulaires. Edwige Monnier a été recrutée à temps plein comme animatrice du nouvel office du commerce et de l’artisanat.

Animations sur le marché

Le marché hebdomadaire du mardi matin a d’abord été réorganisé. « Configuration des lieux oblige, il se tient sur trois places, mais l’hiver, avec moins d’exposants, nous ...

